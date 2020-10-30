Двух омичек обвиняют в проведении азартных игр

Зал с игровыми автоматами оборудовали в подвале развлекательного центра. Фото: Юрий СОКОЛОВ

В Омске завершилось расследование по факту организации подпольного казино. Обвиняемым стали две женщины, которые в сговоре с неизвестным пока организатором устроили зал с игровыми автоматами в развлекательном центре на улице Кемеровская. Казино под прикрытием разместили в подвальном помещении, одновременно там могли играть почти 30 человек. Следователи установили, что ежедневная выручка казино составляла примерно 100 тысяч рублей.

- Преступление было выявлено сотрудниками УМВД России по Омской области. В ходе осмотра помещения следователями было обнаружено и изъято 29 системных блоков с мониторами, используемых для игорной деятельности, денежные средства в сумме 15 950 рублей. Обвиняемые вину не признали, противодействовали расследованию, - уточнили в пресс-службе следственного комитета.