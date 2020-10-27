В роддоме №5 Омска развернут 200 коек под COVID-19

Омский роддом №5 с 9 октября закрыт на плановую двухнедельную дезинфекцию, которая уже успела перерасти в перепрофилирование - здесь начнут прием коронавирусных больных.

- Учреждение готовится к перепрофилированию для оказания помощи пациентам с СOVID-19. У нас две недели шла плановая дезинфекция и плавно она переходит в ремонтные работы для приспособления для стационара другого профиля, – сообщил главный врач роддома № 5 Владимир Толкач. - Сейчас проводится разводка кислородной системы. У нас на территории есть кислородный газификатор на 3 тонны, и чтобы увеличить мощности, трубопроводы меняются на более высокий калибр.

На втором этаже здания будет организована «зеленая зона» с перегородкой и новыми дверями. Здесь медработники смогут отдыхать, проходить фильтр. Также в чистую зону уберут на хранение оборудование для родовспоможения. Остальные три этажа отведены под красную зону. После разводки кислородной системы ожидается поставка оборудования – аппаратов ИВЛ, рециркуляторов, пульсоксиметров, а также лекарств, костюмов, масок, перчаток и других средств индивидуальной защиты. Сейчас сотрудники отмывают палаты, двигают кровати. Владимир Толкач сообщил, что работать в новых условиях согласились около 60% среднего медперсонала и чуть больше врачей. При этом нагрузка на них вырастет, ведь здесь развернут 200 коек, что в 2 раза больше, чем было для рожениц. Роженицы, закрепленные за этим медучреждением, будут перенаправлены в другие роддома.

Весь персона прошел соответствующее обучение и у всех есть соответствующие сертификаты.

- Настрой у медработников абсолютно разный, потому что в семьях нашего персонала были даже гибели родственников, и сами медики болеют. Поэтому нельзя говорить, что все с большим вдохновением рвутся в бой. Но необходимость все понимают, – сказал Владимир Толкач.