В Омске кондукторам дадут право выгонять из автобусов пассажиров без маски

Без средств защиты в общественный транспорт теперь лучше не заходить. Фото: vk.com

Омские власти на фоне роста числа заболевших закручивают гайки. В регионе продолжают ужесточать контроль за соблюдением масочного режима. Теперь в планах дать кондукторам и водителям право выгонять из салона пассажиров без масок.

Сейчас таких полномочий у них нет. Максимум, что может сделать кондуктор, попросить пассажира надеть средства защиты

- Пока кондуктор не может заставить выйти пассажира без маски из автобуса. Но мы над этим вопросом работаем с депутатами горсовета. Готовятся поправки в решение «О правилах пользования муниципальным пассажирским транспортом». У кондуктора будет право и обязанность не пускать человека без маски в салон. Он будет обязан следить за этим, это внесут в его должностную инструкцию, - сказал замдиректора департамента транспорта мэрии Игорь Кожухов.

- Сейчас законного права заставить покинуть транспортное средство пассажира ни у кондуктора, ни у водителя нет. Они могут только попросить надеть средство индивидуальной защиты. Но мы над этим вопросом работаем с депутатами Омского горсовета. Сейчас рассматриваем поправки в решение № 249 «О правилах пользования муниципальным пассажирским транспортом». В масках будут обязаны находиться водители, кондукторы и пассажиры. Тогда же у кондуктора будет право и даже появится обязанность не пускать человека в салон. Кондуктор обязан будет следить за исполнением решения: изменения внесут и в его должностную инструкцию, - пояснил Кожухов.