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В минприроды объяснили, почему на омском «Полиоме» из труб идет черный дым

Черный дым было видно издалека
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Клубы черного дыма вырывались из факела ООО "Полиом"

Клубы черного дыма вырывались из факела ООО "Полиом"

Фото: ВКонтакте

Сегодня омичи заметили устрашающие черные клубы дыма, вместе с языками пламени вырывающиеся из трубы одного из заводов. Горожане задавались вопросом, что происходит.

- В топе сегодняшнего дня. Не только чувствуешь выбросы, но и видишь, - пишет автор поста о черном дыме в одном из городских сообществ.

В минприроды объяснили, что случилось в промзоне. Оказалось, что работы по сжиганию углеводородов ООО "Полиом" согласовал с Центром экологического мониторинга и пообещал, что не допустит превышений по выбросам вредных веществ.

Омичей заверили, что работы по прочистке оборудования согласованы со всеми инстанциями.

Омичей заверили, что работы по прочистке оборудования согласованы со всеми инстанциями.

Фото: ВКонтакте

- В рамках экологического соглашения, ООО «Полиом» проинформировал Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования о том, что в период с 11:00 22 октября 2020 года на заводе будут проводиться работы по внутреннему осмотру технологического оборудования. Во время осмотра будет осуществляться периодическая продувка технологического оборудования и трубопроводов углеводородами с выходом на факел. Как сообщили на заводе, все работы будут проводиться в соответствии с технологическими регламентами установок и количество образующихся при утилизации на факеле веществ не будет превышать установленных нормативов ПДВ, - отметили в ведомстве.

Омичи переживают, что такие работы не пройдут бесследно для качества воздуха в городе.

Омичи переживают, что такие работы не пройдут бесследно для качества воздуха в городе.

Фото: ВКонтакте

Также представители минприроды заявили, что при поступлении жалоб от горожан на ухудшение качества воздуха, передвижная лаборатория обязательно выедет на замеры.