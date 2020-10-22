В минприроды объяснили, почему на омском «Полиоме» из труб идет черный дым

Клубы черного дыма вырывались из факела ООО "Полиом" Фото: ВКонтакте

Сегодня омичи заметили устрашающие черные клубы дыма, вместе с языками пламени вырывающиеся из трубы одного из заводов. Горожане задавались вопросом, что происходит.

- В топе сегодняшнего дня. Не только чувствуешь выбросы, но и видишь, - пишет автор поста о черном дыме в одном из городских сообществ.

В минприроды объяснили, что случилось в промзоне. Оказалось, что работы по сжиганию углеводородов ООО "Полиом" согласовал с Центром экологического мониторинга и пообещал, что не допустит превышений по выбросам вредных веществ.

Омичей заверили, что работы по прочистке оборудования согласованы со всеми инстанциями. Фото: ВКонтакте

- В рамках экологического соглашения, ООО «Полиом» проинформировал Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования о том, что в период с 11:00 22 октября 2020 года на заводе будут проводиться работы по внутреннему осмотру технологического оборудования. Во время осмотра будет осуществляться периодическая продувка технологического оборудования и трубопроводов углеводородами с выходом на факел. Как сообщили на заводе, все работы будут проводиться в соответствии с технологическими регламентами установок и количество образующихся при утилизации на факеле веществ не будет превышать установленных нормативов ПДВ, - отметили в ведомстве.

Омичи переживают, что такие работы не пройдут бесследно для качества воздуха в городе. Фото: ВКонтакте

Также представители минприроды заявили, что при поступлении жалоб от горожан на ухудшение качества воздуха, передвижная лаборатория обязательно выедет на замеры.