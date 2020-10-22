В Омской области заболели коронавирусом еще 179 человек

Количество новых заражений продолжает ежедневно расти. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным омского оперштаба по борьбе с коронавирусом за прошедшие сутки в области заразились еще 179 человек. Так, на 22 октября, в регионе насчитывают 14 070 заболевших с начала пандемии.

Число выздоровевших пациентов увеличилось до 10 657, за последние сутки с болезнью справились 77 человек.

К сожалению, статистика по летальным исходам пополнилась 3 случаями. Теперь в Омской области с начала пандемии насчитывают 391 погибшего от COVID-19.

Вирус активно распространяется по районам области. Больше всего случаев, конечно, регистрируют в городе, здесь за сутки заболело 134 человека, Омском районе – 11, Калачинском районе – 8, Москаленском, Кормиловском районах – по 3, Азовском, Муромцевском, Черлакском, Любинском, Большеуковском, Саргатском районах – по 2, Марьяновском, Усть-Ишимском, Тевризском, Горьковском, Шербакульском, Нововаршавском, Называевском, Нижнеомском районах – по 1 новому случаю заражения.