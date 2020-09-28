Анонсировали схему движения по дороге-дублеру на Левобережье в Омске

В администрации опубликовали схему движения транспорта по новой дороге на Левом берегу Фото: пресс-служба администрации Омска

В пресс-службе администрации Омска рассказали, как будет устроена схема движения транспорта на новой дроге-дублере на Левобережье. Как и предполагалось ранее, узкий участок дороги станет односторонними и будет вести в сторону Метромоста. Поток машин будет заезжать на мост без светофора. Движение в обратном направлении организуют по улице 3-я Енисейская.

- Такой вариант организации движения транспорта позволит обеспечить пропускную способность на уровне 800-1000 единиц в час, что составляет в среднем 13-16 единиц в минуту. Это достаточно высокий показатель с учетом того, что поток будет въезжать на развязку в направлении моста им. 60-летия Победы без светофорного регулирования. С этой целью на дороге, ведущей к мостовому сооружению, имеется разгонный участок, на котором транспортные средства смогут влиться в основной транспортный поток, - заявил директор департамента транспорта администрации г. Омска Александр Вялков.

Также в департаменте транспорта считают, что одностороннее движение может помочь более быстрому проезду по новому маршруту общественного и грузового транспорта, который, по планам ведомства, будет ходить по узкой части новой дороги.