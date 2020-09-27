В страшной аварии под Омском погибли три человека

Фото: Госавтоинспекция по Омской области

ДТП со смертельным исходом произошло на 31 км дороги Омск – Красноярска примерно в 6 утра 26 сентября.

По предварительным данным, 32-летний водитель «Фольцвагена Туарег» не справился с управлением. Машину занесло в левый кювет, где она перевернулась.

В результате аварии погибли три пассажира: двоим мужчинам было по 33 года, личность третьего устанавливается. Все они умерли еще до приезда скорой.

Кроме того, водителя и четвертого, 27-летнего, пассажира с травмами увезли в больницу.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция по Омской области