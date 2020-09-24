В Омской области выпал первый снег

Почти никто не заметил, как в области выпал первый снег. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В соцсетях появилось сообщение о том, что в Омской области, в районе Калачинска, уже выпал первый снег. Но местные жители в комментариях опровергли правдивость этих утверждений. Никто из них снега в Калачинске или рядом с ним не заметил.

- Град был на прошлой неделе, возможно это про него говорят, - высказывают предположения местные жители. В целом все говорят о том, что уже несколько дней идет только дождь.

По прогнозам синоптиков снега пока не ожидается. Прогнозируют только дожди и незначительное потепление. В МЧС несколько дней назад предупреждали о сильном ветре и дождях, которые продержатся в регионе де завтрашнего дня.