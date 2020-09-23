Стало известно, когда дадут отопление во всех домах Омска

В департаменте городского хозяйства пообещали закончить подключение отопления до 25 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омские власти уже не раз объявляли о начале подачи отопления в образовательные учреждения города. По данным тепловой компании, вчера тепло уже поступило в 72 образовательных учреждения города.

С сегодняшнего дня власти намерены активно подключать к отоплению жилой фонд. Заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Шнипко заверил, что за вчерашний день к отоплению подключили 67 объектов образования, 4 объекта культуры, 57 объектов здравоохранения.

- С сегодняшнего дня начнется массовое подключение объектов жилого фонда. До пятницы планируем подключение всех потребителей, – заявил Шнипко.