Омичи пожаловались на огромные очереди в ГАИ

В ГАИ заявили, что столпотворение связано с коронавирусными ограничениями. Фото: Сергей ГАПОН

Сегодня в соцсетях появилось видео от омича, который заснял огромную очередь в ГАИ на улице 8-я Ремесленная. Он рассказал, что автомобилисты вынуждены дежурить с часу ночи, чтобы просто получить талон.

- Люди с ночи занимают места, на получение талонов через 3 дня. Каждый день выдаётся по 20 талонов. На госуслугах талонов на сентябрь нет, - говорит автор поста.

В пресс-службе Госавтоинспекции объяснили, что столпотворение вызвано коронавирусными ограничениями.

- Мы вынуждены пускать людей к окнам исключительно по очереди и в строго определенное время, которое указано в талоне. Этого требуют санитарно-эпидемиологические нормы. Если у вас, например, время 12:15, то в 11:50 вас никто не пустит, 25 минут придется простоять перед входом, - прокомментировал представитель ведомства.

Также в Госавтоинспекции отметили, что на сайте госуслуг достаточно талонов, просто они распределены по разным окнам. Если не получилось зарегистрироваться в первом, то стоит попробовать в том, что дальше по списку. По информации ГАИ, глубина очереди не превышает 7 дней, а в сутки только отделение на 8 Ремесленной принимает по 300 человек.