В Омске не успели сдать «Сквер Молодоженов» вовремя

Ход работ по благоустройству сквера Молодоженов озадачил омичей. Фото: ВКонтакте

В соцсетях омичи рассказали о плачевном состоянии сквера Молодоженов. Парк был включен в список благоустраиваемых территорий в 2020 году, но ход работ еще некоторое время назад вызывал вопросы. Автор поста уверяет, что никакие работы там не ведутся же два месяца. Закончить реконструкцию, по заявлениям администрации города, должны были к 1 сентября.

Многие работы не были закончены, некоторые территории сквера огорожены. Фото: ВКонтакте

Назначенный срок наступил, а в сквере вместо дорожек песок и куски плитки, между деревьев насыпаны горы щебня и песка, некоторые территории огорожены. И не видно ни одного рабочего. В комментариях омичи не удивились срыву сроков, но выразили надежду на то, что работы в сквере все же закончат.