Окружение Навального ужаснулось туалетами омской больницы, где он лежал

Качество ремонта в туалетах омской больницы не понравилось пресс-секретарю Навального. Фото: Twitter Киры Ярмыш

Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального, не раз высказывалась о необходимости лечения политика за границей. Пока омские медики пытались вывести его из критического состояния и добиться стабилизации, перевозить пациента было нельзя. Медики настаивали, что Навальный должен остаться в Омске.

В это время окружение Навального поражалось условиями омской БСМП-1.

- Врачи омской больницы заявляют, что нет никакой необходимости лечить Алексея в клинике Шарите в Берлине, потому что условия здесь ничуть не хуже, чем там. Вот так выглядит туалет в приемном отделении омской больницы, - написала Кира в посте, прикрепив несколько фотографий из приемных покоев и туалета в омской больнице.

Добавим, что, по нашей информации, супруга Алексея Навального, уезжая в аэропорт вместе с мужем, сказала омским врачам спасибо.