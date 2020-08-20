Студенты Омского ГАУ создали виртуальный аудиогид «Жемчужина омских окраин»

Теперь любой желающий может самостоятельно совершить экскурсионный тур по территории студгородка Омского ГАУ, свернув с привычных туристических троп. Персональный мобильный экскурсовод объединяет информацию об исторических событиях, архитектурных и природных достопримечательностях, помогая увидеть красоту этого места и провести свободное время с пользой.

Аудиогид доступен на интернет-платформе «izi TRAVEL». Это бесплатная и открытая площадка для авторов экскурсионных гидов и миллионов путешественников. Все, что требуется, - скачать приложение и начать увлекательное путешествие. Такой формат представления маршрутов соответствует новой философии путешествий и становится сейчас очень востребованным.

Созданный аудиогид стал одним из первых в Омске. Его можно прослушать на русском языке, а в текстовой форме он доступен и на английском. История воспроизводится автоматически, когда вы приближаетесь к выбранному объекту. Создатели гида намерены совершенствовать созданный маршрут по мере его «обкатки», разнообразить его викториной или квестом.

Экскурсию можно совершить и в виртуальном пространстве, зайдя на сайт. За то время, как аудиогид был запущен, им уже воспользовались более 200 человек.

Аудиогид доступен по ссылке