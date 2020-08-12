В Омской области 3 крупных села остались без света из-за срубленного дерева

Сельчанин не согласовал вырубку с энергокомпанией, теперь его ищет полиция. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодняшнее утро встретило жителей Большеуковского района неприятным сюрпризом. В райцентре и в селе Верхние Уки и Белогривка пропало электричество. Выяснилось, что виновником оказался житель деревни Чаунино. Он с односельчанином рубил дрова на зиму, не рассчитал угол падения высокого дерева, и оно задело верхушкой линию электропередач.

Как сообщают в компании "Россети Сибири", порыв вызвал отключение двух подстанций. На место порыва выехала ремонтная бригада. Восстановить порыв удалось за час.

- Энергетики обратились в полицию. Личность нарушителя уже установлена. Данные о нем имеются у сотрудников правоохранительных органов. Ему рекомендовано явиться в отдел полиции с повинной – отметили в «Россетях Сибирь».

Энергетики предупреждают: вырубка вблизи ЛЭП должна согласовываться не только с лесхозом, но и с энергокомпанией.