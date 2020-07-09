2020-07-09T08:17:54+03:00
Общество

В Омске увольняется уже пятый главврач за несколько месяцев

На этот раз отставка произошло в ГБ-9
Анна МИКУЛА
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Фото: gb9omsk.ruФото: gb9omsk.ru
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В минздраве подтвердили отставку главврача горбольницы № 9, нейрохтрурга Дмитрия Ларькина. В ведомстве заверили, что он написал заявление по собственному желанию и планировал сделать это уже давно.

Тем временем Ларькин – уже пятый главврач, который увольняется в Омске за последние три месяца. С начала пандемии коронавируса постов лишились руководители инфекционной больницы № 1 и ГКБ № 1 им. Кабанова, перинатального центра, детского санатория № 1.

Кроме того, министр Ирина Солдатова, которая сама заняла пост не так давно, попрощалась с несколькими своими замами – Ольгой Богдановой, Александром Павловских и Людмилой Шукиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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