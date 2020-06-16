Омич обокрал машину, а потом поехал с потерпевшим искать воров
Не слишком везучим, но находчивым оказался вор, обокравший машину экспедитора в поселке Лузино под Омском. Водитель ушел по своим делам, оставив грузовик открытым. Подозреваемый забрался в салон и практически обчистил его, но в этот момент шофер вернулся.
Воришка в красках рассказал, как заметил двоих преступников, которые забрались в машину, погнался за ними, но не успел остановить. Потом предложил озадаченному экспедитору вместе отправиться на поиски негодяев. Водитель объехал весь поселок, не догадываясь, что отзывчивый очевидец и есть преступник. Поиски предсказуемо ничем не закончились.
Каково же было удивление водителя, когда в полиции на опознание ему предложили фото того самого «помощника». Им оказался матерый рецидивист.
– Установлено, что 36-летний фигурант неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и хищения чужого имущества. В марте 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU