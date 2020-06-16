Омич обокрал машину, а потом поехал с потерпевшим искать воров

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:59:21+03:00

Задержанный уже был не раз судим. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Преступника застали на месте преступления, но он не растерялся и придумал историю, как пытался защитить чужое имущество

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Не слишком везучим, но находчивым оказался вор, обокравший машину экспедитора в поселке Лузино под Омском. Водитель ушел по своим делам, оставив грузовик открытым. Подозреваемый забрался в салон и практически обчистил его, но в этот момент шофер вернулся.

Воришка в красках рассказал, как заметил двоих преступников, которые забрались в машину, погнался за ними, но не успел остановить. Потом предложил озадаченному экспедитору вместе отправиться на поиски негодяев. Водитель объехал весь поселок, не догадываясь, что отзывчивый очевидец и есть преступник. Поиски предсказуемо ничем не закончились.

Каково же было удивление водителя, когда в полиции на опознание ему предложили фото того самого «помощника». Им оказался матерый рецидивист.

– Установлено, что 36-летний фигурант неоднократно ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и хищения чужого имущества. В марте 2020 года он условно-досрочно освободился из мест лишения свободы, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU