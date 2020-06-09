2020-06-09T10:45:22+03:00
Общество

«Многие заразятся»: Глава минздрава рассказала, как изменится жизнь в Омске после эпидемии коронавируса

Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ирина Солдатова считает, что коронавирус плотно войдет в нашу жизнь.Ирина Солдатова считает, что коронавирус плотно войдет в нашу жизнь.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, как измениться наша жизнь после победы над коронавирусом. По прогнозам чиновницы это произойдет не раньше 1 июля. Победой власти готовы считать ситуацию, когда ежедневно будет подтверждаться не более 10-20 случаев коронавируса. COVID-19, по прогнозам министра, прочно войдет в нашу жизнь.

- Нам придется с этим жить. Многие будут заражены. Совсем победить коронавирус пока не получится. Часть больниц у нас будут переоборудованы на постоянную работу под ковид. Это нужно принять, - рассказала министр омского здравоохранения сайту "Комсомольская правда в Омске" Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омских депутатов обеспокоила ситуация с постоянными промышленными выбросами в городе
Полигон в Надеждинском поселении под Омском окончательно закрыли для приема отходов
Как провести время на каникулах весело, интересно, с пользой?
Роспотребнадзор: Переход Омской области ко второму этапу снятия ограничений был преждевременным
Омские депутаты выясняли, кто в городе отвечает за бесхозные свалки
В Омской области по решению губернатора продуктовые наборы получили уже 116 тысяч человек
Губернатор обсудил с архитекторами Генплан Омска
Жители Омска рассказали о своих самых заветных мечтах
На тепловых сетях в Советском округе пройдут гидравлические испытания
Больше 100 заявок прислали омичи на объявленный мэром конкурс "Кадровый резерв"
Душ на даче нужен всем!
«Ростелеком» открыл регистрацию на третий сезон турнира Омской области по World of Tanks