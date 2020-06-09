«Многие заразятся»: Глава минздрава рассказала, как изменится жизнь в Омске после эпидемии коронавируса
Министр омского здравоохранения Ирина Солдатова рассказала, как измениться наша жизнь после победы над коронавирусом. По прогнозам чиновницы это произойдет не раньше 1 июля. Победой власти готовы считать ситуацию, когда ежедневно будет подтверждаться не более 10-20 случаев коронавируса. COVID-19, по прогнозам министра, прочно войдет в нашу жизнь.
- Нам придется с этим жить. Многие будут заражены. Совсем победить коронавирус пока не получится. Часть больниц у нас будут переоборудованы на постоянную работу под ковид. Это нужно принять, - рассказала министр омского здравоохранения сайту "Комсомольская правда в Омске" Ирина Солдатова.
ИСТОЧНИК KP.RU