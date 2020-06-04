«Приглашаем всех, кто хочет развивать город»: Оксана Фадина позвала омичей на работу в мэрию

4 Июнь 2020 2020-06-04T10:06:05+03:00

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В администрации Омска озаботились формированием кадрового резерва. Власти уверены: новые компетентные люди, способные развивать города, будут ему только на пользу. Оксана Фадина обратилась к омичам и позвала на работу в мэрию. Должности самые разные: от простых специалистов до руководителей структурных подразделений. Все решит специальный отборочный конкурс.

- Необходимость в формировании кадрового резерва совсем не связана с текущим движением персонала в мэрии. Это важно для реализации Стратегии развития города, решения задач, стоящих перед муниципалитетом. И в данном случае нужны профессионалы — активные и готовые к позитивным переменам в жизни города. Приглашаю к участию тех, кто может и хочет развивать Омск, - сказала Оксана Фадина.

Отбор будет жесткий: кандидатам предстоит показать свои интеллектуальные способности, знание законодательства, умение вести переговоры и отстаивать свою точку зрения. Важным будет и способность находить нестандартные решения для сложных вопросов. В отборе будет сразу несколько этапов.

- Это метод комплексной оценки, основанный на моделировании деятельности и определения потенциальных возможностей претендента. Участники примут участие в деловых играх, в рамках которых эксперты по подбору персонала выберут лучших. По результатам испытаний мэрия сформирует итоговый резерв управленческих кадров на высшие должности муниципальной службы, - рассказали в пресс-службе администрации

У отбора потенциальных кандидатов для работы в мэрии будет несколько этапов. Тестирование первого этапа пройдет в августе. А результаты озвучат в сентябре.

Все желающие принять участие в конкурсе могут подать документы в специальной вкладке «Кадровый резерв» на главной странице официального сайта мэрии или на региональном портале государственных и муниципальных услуг Омской области. Прием заявок ведется до 20 июля.

Обращение мэра Омска Оксаны Фадиной по формированию кадрового резерва.

ИСТОЧНИК KP.RU