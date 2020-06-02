2020-06-02T09:06:59+03:00
Общество

Пожилой омич с коронавирусом сбежал из инфекционной больницы по пожарной лестнице

После этого он как ни в чем не бывало сел в автобус и поехал домой
Анна МИКУЛА
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Сбежавший пациент с ковидом преспокойно сел в автобус, зная, что может заразить всех вокруг.Сбежавший пациент с ковидом преспокойно сел в автобус, зная, что может заразить всех вокруг.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пенсионер из Омской области подверг окружающих смертельной опасности из-за того, что заскучал. У мужчины диагностировали коронавирусную инфекцию. 12 мая его привезли на лечение в инфекционную больницу им. Д. М. Далматова, но он почти сразу сбежал. При этом для пожилого человека проявил небывалую сноровку: он слез вниз по пожарной лестнице, а потом пустился наутек от медперсонала.

– Я находилась в реанимации, увидела, что по пожарной лестнице, расположенной внутри здания, спускался мужчина в возрасте без маски, в трико и сланцах, – цитирует «СуперОмск» работницу больницы. – Спросила, куда он направляется, он ответил, что идет за лекарством, которое ему якобы принесли со стороны приемного отделения. Побежала следом за ним, однако он выскочил за дверь на улицу. Я тоже туда, стала кричать, чтобы он вернулся, но пациент лишь ускорил шаг.

После этого прыткий пенсионер в тапочках дошел до остановки возле «Рыбного рынка», сел в рейсовый автобус № 138 и отправился домой. Там его уже ждали медики и полицейские.

После того, как его все-таки вылечили и прошел карантин, омича судили. Он говорил, что отправился в поход за лекарством. Правда, за каким именно, ответить не смог.

В результате его признали виновным по по части 2 статьи 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенное в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих». Беглеца приговорили к штрафу в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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