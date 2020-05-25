Появилось видео, как из-за тополиного пуха горит территория омской школы

25 Май 2020 2020-05-25T11:54:55+03:00

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Серьезным происшествием обернулась чья-то глупая шалость в Амурском поселке. На улице Арсеньева кто-то из прохожих поджог тополиный пух. Он как раз атаковал улицы Омска с этих выходных. В итоге огонь вспыхнул на территории школы №93. Загорелся утеплитель теплотрассы. В считанные секунды начался сильный пожар. Его очевидцами стали прохожие. Они вызывали пожарных и разместили видео возгорания в социальных сетях.

Спасатели быстро справились с огнем. Больших неприятностей удалось избежать.

- Четыре спасателя на одной машине ликвидировали пожар к 13:20 часов. В результате огнем повреждено 40 пог. м утеплителя теплотрассы, - рассказали подробности в омском МЧС.

В Омске из-за тополиного пуха вспыхнула территория школы.

ИСТОЧНИК KP.RU