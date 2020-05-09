2020-05-09T10:32:05+03:00
Общество

На Левобережье в Омске две дороги закроют до конца года

Там будут строить новую проезжую часть на улице 3-й Островской
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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Омичам придется искать пути объезда улиц Крупской и Перелета до 15 декабря. На этом участке Левого берега будут строить новую дорогу по улице 3-й Островской.

Движение всех видов транспорта приостановлено с 23.59 8 мая до 23.59 15 декабря по улице Перелета на участке от дома по улице Перелета, 22/1 до дома 19, по улице Крупской от улицы Перелета (дублер) до транспортной развязки по улице Перелета, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Водителей просят заранее продумать пути объезда.

По-новому будет ходить и общественный транспорт:

– автобусы маршрута № 3 направят по улице Лукашевича, проспекту Комарова, улицам Перелета и Степанца;

– автобусы маршрута № 307 – с улицы Перелета по улице Крупской, дублеру Лукашевича, улицам Степанца, Перелета, далее по утвержденной схеме;

– автобусы маршрута № 415 – с улицы Перелета по улице Крупской, дублеру Лукашевича, улицам Степанца, Лукашевича, далее по утвержденной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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