На Левобережье в Омске две дороги закроют до конца года
Омичам придется искать пути объезда улиц Крупской и Перелета до 15 декабря. На этом участке Левого берега будут строить новую дорогу по улице 3-й Островской.
Движение всех видов транспорта приостановлено с 23.59 8 мая до 23.59 15 декабря по улице Перелета на участке от дома по улице Перелета, 22/1 до дома 19, по улице Крупской от улицы Перелета (дублер) до транспортной развязки по улице Перелета, сообщает пресс-служба омской мэрии.
Водителей просят заранее продумать пути объезда.
По-новому будет ходить и общественный транспорт:
– автобусы маршрута № 3 направят по улице Лукашевича, проспекту Комарова, улицам Перелета и Степанца;
– автобусы маршрута № 307 – с улицы Перелета по улице Крупской, дублеру Лукашевича, улицам Степанца, Перелета, далее по утвержденной схеме;
– автобусы маршрута № 415 – с улицы Перелета по улице Крупской, дублеру Лукашевича, улицам Степанца, Лукашевича, далее по утвержденной схеме.
ИСТОЧНИК KP.RU
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