Дорожный конфликт в Омске: Водитель иномарки разбил стекло автобусу молотком

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:45:10+03:00

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О конфликте на дороге в самом центре Омска рассказали очевидцы. По их сообщениям в социальных сетях, машина Mitsubishi неожиданно перегородила полосу для общественного транспорта у остановки "Дом Туриста". Так водитель иномарке хотел остановить микроавтобус "АвтоСилы" №20. Он вышел с молотком и ударил несколько раз по стеклу автобуса с пассажирами. Как говорят очевидцы, стекло было разбито.

– После он тут же сел в машину и на большой скорости уехал, даже не успела среагировать, – написал свидетель дорожного конфликта.

Что не поделили водители и почему сорвался владелец иномарки, пока непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU