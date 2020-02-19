Дорожный конфликт в Омске: Водитель иномарки разбил стекло автобусу молотком
О конфликте на дороге в самом центре Омска рассказали очевидцы. По их сообщениям в социальных сетях, машина Mitsubishi неожиданно перегородила полосу для общественного транспорта у остановки "Дом Туриста". Так водитель иномарке хотел остановить микроавтобус "АвтоСилы" №20. Он вышел с молотком и ударил несколько раз по стеклу автобуса с пассажирами. Как говорят очевидцы, стекло было разбито.
– После он тут же сел в машину и на большой скорости уехал, даже не успела среагировать, – написал свидетель дорожного конфликта.
Что не поделили водители и почему сорвался владелец иномарки, пока непонятно.
ИСТОЧНИК KP.RU