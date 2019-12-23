2019-12-23T13:54:42+03:00
Происшествия

В омской больнице задержали преступника, находящегося в федеральном розыске

Пьяный мужчина устроил дебош в лечебном заведении
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской областиФото: пресс-служба Управления Росгвардии по Омской области
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Накануне вечером в больницу, расположенную на Левом берегу, заявился пьяный мужчина. Несмотря на то, что в помощи он не нуждался «пациент» отказывался покидать лечебное учреждение. Медикам пришлось нажать тревожную кнопку.

– В ходе установления личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске. Он намеренно скрывался от следствия, а также знал о том, что находится в розыске за совершение кражи в Перми, – сообщает пресс-служба областного Управления Росгвардии. –

34-летний мужчина, не имеющий определенного места жительства, был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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