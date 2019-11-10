2019-11-10T10:55:47+03:00
Общество

Омск опять включили в рейтинг «жутких городов»

Нас поставили в один ряд с Магнитогорском, Воркутой и Норильском
Станислав МУХИН
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Что ни рейтинг, то сплошное разочарование для омичей. Очередной исследование провели специалисты "РИА Недвижимость". Они представили свой список "жутких мест России". Главным критерием для этого они традиционно взяли отток населения. Это большая проблема для Омска, которую признали даже местные власти. Поэтому неудивительно, что наш город оказался в списке.

У Омска 7-е место в рейтинге "жутких мест". Наряду с нами туда попали Магнитогорск, Артем, Воркута, Норильск и Иваново.

- Не пытайтесь покинуть Омск", – гласит известный мем о городе, хотя реальность такова, что пытаются многие, и у большинства получается. Город вместе с областью покидают по 10 тысяч человек в год, - пишут авторы рейтинга. - Кроме того, кажется, в России нет ни одного урбаниста, который не рассказал бы о том, что в Омске нет благоустройства и все грустно.

Добавим, что только по официальной статистике Омскую область в 2018 году покинули более 60 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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