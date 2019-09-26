2019-09-26T08:51:37+03:00
Общество

Трое жителей Армении разыскивают в Омске своего давно потерянного брата

Вероятно, после развода родителей он с матерью уехал в Сибирь. Далее родственники потеряли связь
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk24onlineФото: vk.com/omsk24online
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Трое жителей Армении решили спустя долгие годы разлуки восстановить родственную связь со своим братом, который может жить в Омске.

– Помогите найти нашего четвертого брата по отцу. Его зовут Владимир Баранов (Амирханян), 1964 года рождения, – говорится в сообщении, размещенном в паблике «В Омске». – Его маму звали Антонина Баранова. 35 лет назад назал они жили в Нефтяниках. Наш общий отец Бакшик Амирханян 1937 года рождения живет с нами в Армении. Ищут братья Арсен, Артур и Арташ. Просим отозваться, кто что-то знает о Владимире и его матери. Может, у него другая фамилия по отчиму. Возможно, чем-то сможем помочь брату и его семье, приглашаем всех в гости. Телефон для связи в WhatsApp +77079816157/

ИСТОЧНИК KP.RU

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