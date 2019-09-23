2019-09-23T13:17:01+03:00
Общество

Омич на «Лексусе» устроил аварию во дворе – пострадал 8-летний ребенок

Все произошло в Амурском поселке
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич на «Лексусе» устроил аварию во дворе – пострадал 8-летний ребенокОмич на «Лексусе» устроил аварию во дворе – пострадал 8-летний ребенокФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Авария случилась сегодня днем во дворе дома по улице 24-я Северная. 45-летний водитель на своей машине марки «Лексус» выезжал из двора дома № 171 по улице 24-я Северная. Там он не предоставил преимущества в движении и врезался в машину марки «Ниссан Куб», за рулем которой была 25-летняя девушка.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в аварии пострадал 8-летний мальчик. Он находился в машине «Ниссан». Мальчика приехавшие медики увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Регоператор подарил победителям экологического квеста контейнер для отходов
Омские силачи не ушли без победы на Arnold Classic Europe 2019 в Барселоне
Корпоративный интенсив «Цифровая трансформация. Погружение»
Омские энергетики защитят линии электропередачи от грозы
Россети Сибирь #ВместеЯрче: омским школьникам презентовали сборник «Энергичные стихи»
Под Омском во время ураганного ветра сгорели 10 дач
«Росводоканал Омск» готов к зиме на 100%
Жители двух округов Омска могут остаться на зиму без отопления
Омич, задолжавший 200 тысяч по алиментам, отправился в тюрьму
В Омске из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности закрыли молодежный центр «Химик»
Постоялец омской гостиницы пытался украсть телевизор, спустив его на простынях из окна
Омич застрелил соседа, выглянувшего в окно
Омич застал супругу с любовником и убил соперника
Омичи обнаружили 3-летнего малыша, гулявшего возле дороги без взрослых
Почему болит спина?
Управлением Россельхознадзора по Омской области уничтожено 1,5 центнера опасного мяса
В Омске за 11 краснокнижных осетров будут судить пенсионера
В Омской области обнаружили очаг бешенства
Синоптики рассказали, какой в Омске будет зима
В Омске недалеко от аэропорта появится остановка
«Почта России» прокомментировала инцидент с выброшенными в Омске письмами и квитанциями
В Омске будут судить экс-полицейского за разглашение гостайны
В Омске из горящей многоэтажки спасли 40 человек
Омич на иномарке сбил 8-летнего ребенка на велосипеде
Омичей возмутили выброшенные почтальоном письма и квитанции
Перестрелка в омском кафе: Трое посетителей с ранениями в больнице
В Омске момент ДТП на виадуке, где постоянно бьются машины, попал на видео