Омич на «Лексусе» устроил аварию во дворе – пострадал 8-летний ребенок

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-23T13:17:01+03:00

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Авария случилась сегодня днем во дворе дома по улице 24-я Северная. 45-летний водитель на своей машине марки «Лексус» выезжал из двора дома № 171 по улице 24-я Северная. Там он не предоставил преимущества в движении и врезался в машину марки «Ниссан Куб», за рулем которой была 25-летняя девушка.

Как рассказали в Госавтоинспекции, в аварии пострадал 8-летний мальчик. Он находился в машине «Ниссан». Мальчика приехавшие медики увезли в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU