В Омске будут судить экс-полицейского за разглашение гостайны

СЕГОДНЯ 07:42 2019-09-23T07:42:53+03:00

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В Омске завершили расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего полицейского. Мужчина в интернете общался со своим знакомым и в переписке сказал лишнего.

- Он при помощи программы мгновенного обмена сообщениями посредством сети «Интернет» сознательно разгласил доверенную ему по службе информацию, составляющую государственную тайну, стороннему лицу, не допущенному к работе с секретными сведениями, - пояснили в пресс-службе УФСБ России по Омской области.

После того, как о разглашении тайны узнали, полицейского из органов уволили и завели на него уголовное дело. Сейчас оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU