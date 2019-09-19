В Омске продлили работу дачных автобусов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-19T12:00:52+03:00

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В Омске продлили работу дачных маршрутов, благодаря этому садоводы получат возможность убирать грядки и готовиться к зиме до середины октября. Губернатор Омской области Александр Бурков поручил областным и городским транспортным ведомствам продлить работу садовых маршрутов еще на 2 недели. Сделал он это по просьбе председатель омского областного Союза садоводческих некоммерческих товариществ Виктор Бобыря.

Как сообщает пресс-служба облправительства, до конца сентября будет действовать летнее расписание автобусов, по которому они ходят 3 раза в неделю. В октябре дачные автобусы продолжат работать по субботам и воскресеньям – 5-6 октября и 12-13 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU