2019-09-18T04:35:08+03:00
Происшествия

Под Омском подросток без прав устроил аварию с пострадавшими

Он выехал на встречку [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском подросток без прав устроил аварию с пострадавшимиПод Омском подросток без прав устроил аварию с пострадавшимиФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Таврическом районе Омской области накануне вечером. 17-летний парень без прав сел за руль машины «ВАЗ-21099» и куда-то поехал по дороге «Таврическое-Копейкино». В районе 6 километра молодому человеку не хватила опыта вождения, и он не справился с управлением. Машина выехала на встречку и там столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2110». Оба водителя получили травмы.

- В результате ДТП 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21099», доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - рассказали в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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