В Омске клиент жестоко избил работника автосервиса

СЕГОДНЯ 13:02 2019-09-17T13:02:03+03:00

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Разъяренный мужчина приехал в автосервис и стал предъявлять претензии одному из работников автосервиса. Мужчина некоторое время назад ремонтировал в автосервисе свою машину, однако остался недоволен качеством. Автослесарь осмотрев машину заявил, что с ней все порядке, однако автовладельца такое заключение не устроила – он попросил автослесаря осмотреть дно машины, а когда тот присел на корточки, ударил его коленом в голову, а затем в лицо.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, работник автосервиса выбежал на улицу и вызвал скорую. Нападавший тем временем попытался убежать, однако его задержали другие автомобилисты. Приехавшие росгвардейцы увезли обидчика в отделение полиции, где ему теперь грозит уголовное дело. Работника автосервиса медики увезли в больницу – у него оказалась закрытая черепно-мозговая травма.

ИСТОЧНИК KP.RU