2019-09-12T10:49:11+03:00
Общество

За сезон клещи покусали 4 тысячи омичей

Из них клещевым энцефалитом заболели 9 человек
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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За сезон клещи покусали 4 тысячи омичейЗа сезон клещи покусали 4 тысячи омичейФото: Мария ЛЕНЦ
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За 8 месяцев этого года от укусов клещей пострадали 3 947 человек. Такие данные сообщили в управлении Роспотребнадзора по Омской области. В ведомстве отмечают, что по сравнению с прошлым годом число омичей, которых укусил клещ, не увеличилось.

Однако из всех укушенных омичей всего 9 человек заболели вирусным клещевым энцефалитом. Для сравнения, в прошлом году таких жителей было больше – 20 человек.

Омич, живущие в северных районах Омской области чаще всего обращались к медикам за помощью при укусе клеща. Однако насекомые кусали омичей и в городе. В Роспотребнадзоре напоминают, что активность клещей еще не закончилась – они перестают кусать людей и животных только во второй половине октября, с наступлением холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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