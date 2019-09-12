Внимание омичей привлек шпиц, запертый в камере хранения супермаркета
Посетители одного из гипермаркетов на Иртышской набережной заметили необычную «вещь», которую оставили в камере хранения на входе. Через прозрачную дверцу камеры на людей смотрел приветливый шпиц. Судя по мордочке собаки, она чувствовала себя неплохо. Но некоторых комментаторов в соцсетях, где разместили снимок происходящего, такое поведение хозяина возмутило.
– Ручная собачка! Они очень ранимые! – негодует одна из подписчиц.
– А что в магазин нельзя было сходить без собаки? – интересуется другой.
– Вроде ничего такого! Но там нет вентиляции! – заметила третья. – Зачем пушистика риску подвергать? Не буду возмущаться, но и не поддержу хозяина! Стоило, и правда, оставить песика дома!
– Похоже, что он хотел захватить мир, но его поймали и поместили в изолятор, – шутит четвертый.
ИСТОЧНИК KP.RU