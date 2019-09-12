Внимание омичей привлек шпиц, запертый в камере хранения супермаркета

СЕГОДНЯ 10:44 2019-09-12T10:47:11+03:00

Впрочем, судя по мордочке собаки, она себя чувствовала вполне комфортно

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Посетители одного из гипермаркетов на Иртышской набережной заметили необычную «вещь», которую оставили в камере хранения на входе. Через прозрачную дверцу камеры на людей смотрел приветливый шпиц. Судя по мордочке собаки, она чувствовала себя неплохо. Но некоторых комментаторов в соцсетях, где разместили снимок происходящего, такое поведение хозяина возмутило.

– Ручная собачка! Они очень ранимые! – негодует одна из подписчиц.

– А что в магазин нельзя было сходить без собаки? – интересуется другой.

– Вроде ничего такого! Но там нет вентиляции! – заметила третья. – Зачем пушистика риску подвергать? Не буду возмущаться, но и не поддержу хозяина! Стоило, и правда, оставить песика дома!

– Похоже, что он хотел захватить мир, но его поймали и поместили в изолятор, – шутит четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU