2019-09-12T08:13:21+03:00
Общество

Омичу, заставившему студента играть «Мурку» на скрипке, дали 1 год тюрьмы

Преступник также украл телефон
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичу, заставившему студента играть «Мурку» на скрипке, дали 1 год тюрьмыОмичу, заставившему студента играть «Мурку» на скрипке, дали 1 год тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Омич после алкогольного застолья со своим другом пошел гулять по улицам города. Мужчина заметил студента, который нес скрипку и решил над ним подшутить. Он стал оскорблять, а потом попросил его сыграть на скрипке «Мурку», чтобы студент не сопротивлялся, он ударил его в живот. Студенту для игры понадобилось выложить телефон и личные вещи, а преступник, выслушав композицию, быстро схватил их и убежал.

- После обращения потерпевшего в правоохранительные органы личность нападавшего была установлена. Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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