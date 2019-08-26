В Омске пьяный водитель «Мерседеса» устроил аварию в центре
Он врезался в другую иномарку [фото]
В Омске пьяный водитель «Мерседеса» устроил аварию в центреФото: vk.com
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Все произошло на перекрестке улицы Орджоникидзе и улицы 7-ая Северная. Накануне днем там в серьезную аварию попали две иномарки. Виновником аварии стал молодой водитель на «Мерседесе», который был пьян.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель вел себя крайне неадекватно. Водитель «Мерседеса» врезался в другую иномарку. Удар был очень сильным, передняя часть «Мерседеса» оказалась сильно повреждена. Очевидцы отметили, что у виновника аварии краснодарские номера, по всей видимости, молодой человек приехал в Омск погостить.
В аварии обошлось без погибших и пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU