2019-08-26T05:27:00+03:00
Происшествия

В Омске пьяный водитель «Мерседеса» устроил аварию в центре

Он врезался в другую иномарку [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске пьяный водитель «Мерседеса» устроил аварию в центреВ Омске пьяный водитель «Мерседеса» устроил аварию в центреФото: vk.com
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Все произошло на перекрестке улицы Орджоникидзе и улицы 7-ая Северная. Накануне днем там в серьезную аварию попали две иномарки. Виновником аварии стал молодой водитель на «Мерседесе», который был пьян.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, водитель вел себя крайне неадекватно. Водитель «Мерседеса» врезался в другую иномарку. Удар был очень сильным, передняя часть «Мерседеса» оказалась сильно повреждена. Очевидцы отметили, что у виновника аварии краснодарские номера, по всей видимости, молодой человек приехал в Омск погостить.

В аварии обошлось без погибших и пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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