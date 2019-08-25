Родители из Омской области искупали 2-летнего сына в кипятке
Только за одни сутки 23 августа в Омской области произошло сразу три несчастных случая с детьми. Первый – в Саргатке, где на 8-летнего мальчика возле школы упала часть старого дерева. Второй – в Русско-Полянском районе. Там 5-летний местный житель получил серьезные ожоги, играя с огнем.
Третий случился вечером в Горьковском районе.
– В 21.50 поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение 2-летнего жителя районного центра, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Опрошенные родители пояснили, что собирались купать малыша, налили в таз горячей воды, а когда отвлеклись, ребенок прыгнул в емкость с кипятком. Мальчик получил термические ожоги стоп, сейчас он находится под присмотром врачей.
По всем этим случаям полицейские проводят проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU