Родители из Омской области искупали 2-летнего сына в кипятке

СЕГОДНЯ 06:54 2019-08-25T06:58:33+03:00

Они объяснили, что это произошло из-за невнимательности

Изменить размер текста: A A

Только за одни сутки 23 августа в Омской области произошло сразу три несчастных случая с детьми. Первый – в Саргатке, где на 8-летнего мальчика возле школы упала часть старого дерева. Второй – в Русско-Полянском районе. Там 5-летний местный житель получил серьезные ожоги, играя с огнем.

Третий случился вечером в Горьковском районе.

– В 21.50 поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение 2-летнего жителя районного центра, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Опрошенные родители пояснили, что собирались купать малыша, налили в таз горячей воды, а когда отвлеклись, ребенок прыгнул в емкость с кипятком. Мальчик получил термические ожоги стоп, сейчас он находится под присмотром врачей.

По всем этим случаям полицейские проводят проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU