2019-08-25T06:58:33+03:00
Происшествия

Родители из Омской области искупали 2-летнего сына в кипятке

Они объяснили, что это произошло из-за невнимательности
Анна МИКУЛА
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Мальчик обвалился из-за того, что родители отвлеклись.Мальчик обвалился из-за того, что родители отвлеклись.Фото: Архив "КП"
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Только за одни сутки 23 августа в Омской области произошло сразу три несчастных случая с детьми. Первый – в Саргатке, где на 8-летнего мальчика возле школы упала часть старого дерева. Второй – в Русско-Полянском районе. Там 5-летний местный житель получил серьезные ожоги, играя с огнем.

Третий случился вечером в Горьковском районе.

– В 21.50 поступило сообщение о госпитализации в хирургическое отделение 2-летнего жителя районного центра, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Опрошенные родители пояснили, что собирались купать малыша, налили в таз горячей воды, а когда отвлеклись, ребенок прыгнул в емкость с кипятком. Мальчик получил термические ожоги стоп, сейчас он находится под присмотром врачей.

По всем этим случаям полицейские проводят проверки, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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