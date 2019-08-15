В Омске момент аварии иномарки с велосипедистом попал на видео

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-15T07:46:16+03:00

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Необычное ДТП произошло на Левом Берегу. Момент столкновения зафиксировал один из регистраторов на видео - ролик появился в социальных сетях.

На кадрах видно, что все случилось на развязке у Ленинградского моста. Иномарка въезжала на мост с Левого Берега в сторону центра по средней полосе. Такой же маневр совершал и велосипедист, но по крайней левой полосе. При повороте он зачем-то начал смещаться к центру дороги. Водитель легковушки успел сбросить скорость, но все равно ударил велосипед в заднее колесо. От удара мужчина упал на асфальт.

Судя по видео, виноват в столкновении велосипедист. Этого же мнения придерживается и большинство пользователей соцсетей. Благодаря тому, что водитель легковушки успел сбросить скорость, велосипедист, предположительно, отделался ссадинами и царапинами и серьезно не пострадал.

Момент ДТП с велосипедистом в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU