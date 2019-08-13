В 10 районах Омской области объявлена высокая пожароопасность

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-13T15:29:46+03:00

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По данным ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» средняя температура воздуха первой декады августа была на 1-2 градуса выше нормы. Из-за сухой и жаркой погоды в регионе сложилась пожароопасная ситуация.

В Тюкалинском районе Омской области уже несколько дней сохраняется 5 (чрезвычайный) класс пожарной опасности. Еще в девяти районах установился четвертый (высокий) класс пожарной опасности. Причем, это касается не только южных районов области – Русская Поляна, Павлоградка, Одесское, но и северных – Большие Уки, Седельниково. В Называевске, Большеречье, Исилькуле, Любимовке (Оконешниковский район) также 4 класс горимости.

В остальных районах Омской области и областном центре – 3 (средний) класс пожарной опасности.

По информации отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в ближайшие дни на территории Омской области ожидается умеренно-теплая погода с сильным порывистым ветром и небольшим дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU