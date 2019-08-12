Омская полиция после подозрений в коррупции опубликовала видео задержания пьяного водителя «Хонда»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-08-12T13:34:00+03:00

На омича, распивающего алкоголь за рулем прямо во дворе, пожаловались соседи

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На водителя "Хонды" пожаловались жильцы новых домов на улице Перелета. Мужчина вместе с другом устроил шумную вечеринку прямо во дворе. Оба пили алкоголь в машине и громко слушали музыку. После нескольких замечаний водитель попытался переставить машину в другое место. Соседи вызвали ДПС. На выезде со дворов любителя выпить за рулем и задержали. Правда, омичи решили, что нарушитель мог договориться с инспекторами.

- Старший начальник в течение 2 часов постоянно «висел на телефоне» - видимо, вопрос активно решался. В итоге один из экипажей увез нарушителя, автомобиль был эвакуирован.

Надеемся дело не «замнется» и водитель будет наказан по всей строгости! - написал очевидец этих событий.

После этого постав в соцсетях омская полиция опубликовала видео задержания 24-летнего пьяного водителя. Ему объясняют, почему он задержан.

- Проходить медицинское освидетельствование будете? - спрашивают его инспекторы.

- Нет, отказываюсь, - заплетающимся языком отвечает водитель.

Как выяснилось, он был уже лишен водительских прав за подобное нарушение. За повторное ему грозит уголовное дело.

- Испекторами в отношении водителя вынесено постановление о прекращении административного делопроизводства в связи с наличием признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Нетрезвый омский водитель Хонды на ул. Перелета.

ИСТОЧНИК KP.RU