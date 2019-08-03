В Омске 5-летний мальчик выпал из окна

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-03T14:04:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла накануне вечером. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, 5-летний мальчик выпал из окна на четвертом этаже. Все случилось в одной из многоэтаже на улице Вокзальной в районе железнодорожного вокзала.

Подробности трагедии пока не сообщаются. Возможно, ребенок, опирался на москитную сетку, пока мама малыша отвлеклась. Такие сетки не могут выдержать веса ребенка и падают вместе с ним вниз. Это не перевое подобное происшествие в Омске. С начала лета в городе из-за открытых окон упали уже несколько детей разного возраста.

Известно, что выпавший из окна малыш, жив. Приехавшие медики госпитализировали его в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU