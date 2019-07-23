2019-07-23T04:46:39+03:00
Общество

В Омске трамваи временно не будут ходить по Лермонтова

Там будут ремонтировать трубопровод
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске трамваи временно не будет ходить по ЛермонтоваВ Омске трамваи временно не будет ходить по ЛермонтоваФото: пресс-служба администрации города Омска
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Сегодня, 23 июля, на улице Лермонтова будут проводить работы по ликвидации повреждений водопровода. Ремонт будут проводить в районе дома № 56. Из-за работ на улице Лермонтова отменят трамваи, они будут ходить по улице Богдана Хмельницкого.

- Трамвайные маршруты №4 и №9 будут направлены по ул. Б. Хмельницкого, маршрут №8 будет осуществлять движение от ул. Котельникова до кольца на ул. Жукова. О восстановлении движения сообщим дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - рассказали в департаменте транспорта.

Омичей просят планировать время и с пониманием отнестись к возникшей ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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