Стало известно, почему в Омске стоит смог

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-22T13:56:08+03:00

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Сегодня омичи с утра заметили смог. Плотной дымкой затянуло буквально весь город. В условиях безветренной погоды дым никуда не рассеивался и стоял над городом. Оказалось, всему виной стали лесные пожары в соседних регионах. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Омской области, там же отметили, что действующих лесных пожаров в Омской области не зафиксировано, а вредных веществ в воздухе нет.

По прогнозам синоптиков, смог в воздухе должен рассеяться к 24 июля, когда сменится ветер. В случае сильного задымления омичам рекомендовали носить увлаженные защитные маски, плотно закрывать окна и двери и сократить время пребывания на открытом воздухе.

ИСТОЧНИК KP.RU