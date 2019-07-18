2019-07-18T05:20:47+03:00
Общество

В Омске закрыли планетарий

Это произошло по требованию прокуратуры
Анна МИКУЛА
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Планетарий Владимира Крупко закрыли на год.Планетарий Владимира Крупко закрыли на год.Фото: vk.com
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Омский планетарий Владимира Крупко в здании педуниверситета закрывают. Это произошло по требованию прокуратуры. После проверки выяснилось, что бартерные отношения – вуз предоставляет помещение, а планетарий за это разрешает пользоваться студентам своим оборудованием – незаконны.

Вариант решения вопроса есть – надо согласовать новые формы сотрудничества. Но делать это придется с федеральным министерством науки и высшего образования, как собственником помещений. Омские звездочеты переживают: на это может уйти год.

– Мы построили все для планетария. Там есть все оборудование для него. Если нам не удастся договориться, то придется все строить заново. Сейчас это нужно ввести в рамки, когда вуз платит нам, а мы платим аренду институту. Это решается только через Москву, что очень долго, – цитирует Владимира Крупко Первый городской телеканал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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