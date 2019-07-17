В Омске появилась остановка «Красная звезда»

СЕГОДНЯ 14:02 2019-07-17T14:02:25+03:00

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В Омске решили переименовать остановку «20-я Линия», которая находится на улице Масленникова. Теперь остановка, расположенная рядом со стадионом, будет называться «Спортивный комплекс «Красная Звезда».

Такое решение приняли сегодня депутаты городского совета, предложение вынес на голосование глава октябрьского округа Владимир Куприянов. Старое название остановки решили заметить из-за того, что сейчас в Омске существуют 4 остановки с названием 20-я Линия, многих горожан это вводит в заблуждение. Теперь путаницы не возникнет.

ИСТОЧНИК KP.RU