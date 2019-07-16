В Большереченском зоопарке показали, как медведи спасаются от жары

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-16T12:03:48+03:00

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От изнурительной жары, которая задержалась в нашем регионе надолго, страдают не только люди, но и животные. Им приходится нелегко, и, если в естественной среде обитания животные могут укрыться в лесу или охладиться в реке, то животным из зоопарка нужна помощь людей. В Большереченском зоопарке рассказали, как они спасают от перегрева медведей.

Оказалось, косолапых поливают из шланга. На видео, снятое работниками зоопарка, медведи радуются прохладной воде, которой их поливают сотрудники. Например, медведь Кузя резво плещется в воде, поэтому жаркая погода ему не страшна.

Спасаются от жары и другие животные, например тигры прячутся в тени и не выходят к людям. А вот бегемот Кенинг наоборот - радуются летнему солнцу и опасается наступления холодов.

Медведь Кузя из зоопарка.

ИСТОЧНИК KP.RU