2019-06-27T05:01:44+03:00
Общество

Деньги на лечение юной омички, сбитой пьяным водителем, собрали за несколько суток

На данный момент сбор закрыт
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Насте еще предстоит долгая реабилитация.Насте еще предстоит долгая реабилитация.
Изменить размер текста:

Добро все еще существует. В этом на своем примере смогла убедиться семья Насти Мантуло. Напомним, в декабре девочку сбил пьяный водитель. Она получила тяжелейшие травмы головы и за полгода до сих пор не приходила в сознание. Весной школьница перенесла очередную остановку сердца и клиническую смерть. После этого ее состояние резко ухудшилось.

Возможности для реабилитации в Омске исчерпаны, но юной пациентке готовы помочь в клинике «Санитас» в городе Искитиме Новосибирской области. Однако выставленный счет для простой семьи из села оказался неподъемным. Пришлось обращаться за помощью к неравнодушным людям. Оказалось, что их в нашем городе еще осталось очень много. Нужную сумму собрали за несколько дней.

– Ура! Мы это сделали, – пишет мама Насти Марина Мантуло. – Первый наш сбор закрыт! Мы собрали 239 000 рублей на курс восстановительной терапии. Всем благодарна очень. Невероятно отзывчивые, доброжелательные люди. Спасибо огромное всем и каждому ! Правда, не решилась пока проблема с доставкой Настюши до места назначения, но это вопрос времени. Думаю, решим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Галёрка» приглашает на праздничную притчу «Во всю Ивановскую»
Клиенты «Дом.ru» могут смотреть 13 новых ТВ-каналов
Отключение должников в действии
На территорию Омской области пытались незаконно ввезти подкарантинную продукцию
В Омске на видео попала перевернувшаяся машина такси
Омич продает ржавую крышку за 10 млн, уверяя, что это Ван Гог
Омского депутата, дважды не отчитавшегося о доходах, лишили мандата
Омичей приглашают на кинопикник в парке
Омский «Иртыш» отказался от участия в ФНЛ
В омском депимущества прокомментировали отставку Егора Цвилия
В Омске из-за столкновения с «Яндекс.Такси» легковушка вылетела на тротуар
В мэрии прокомментировали жалобы омичей на укладку асфальта на Герцена
Момент кражи кошелька омича в поликлинике попал на видео
Омичи спасли малыша косули от стаи ворон
2 июля в Омске снова пройдут гидравлические испытания
Tele2 и фонд «Навстречу переменам» нашли новых социальных предпринимателей