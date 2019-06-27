Деньги на лечение юной омички, сбитой пьяным водителем, собрали за несколько суток

СЕГОДНЯ 04:51 2019-06-27T05:01:44+03:00

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Добро все еще существует. В этом на своем примере смогла убедиться семья Насти Мантуло. Напомним, в декабре девочку сбил пьяный водитель. Она получила тяжелейшие травмы головы и за полгода до сих пор не приходила в сознание. Весной школьница перенесла очередную остановку сердца и клиническую смерть. После этого ее состояние резко ухудшилось.

Возможности для реабилитации в Омске исчерпаны, но юной пациентке готовы помочь в клинике «Санитас» в городе Искитиме Новосибирской области. Однако выставленный счет для простой семьи из села оказался неподъемным. Пришлось обращаться за помощью к неравнодушным людям. Оказалось, что их в нашем городе еще осталось очень много. Нужную сумму собрали за несколько дней.

– Ура! Мы это сделали, – пишет мама Насти Марина Мантуло. – Первый наш сбор закрыт! Мы собрали 239 000 рублей на курс восстановительной терапии. Всем благодарна очень. Невероятно отзывчивые, доброжелательные люди. Спасибо огромное всем и каждому ! Правда, не решилась пока проблема с доставкой Настюши до места назначения, но это вопрос времени. Думаю, решим.

ИСТОЧНИК KP.RU