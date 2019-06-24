2019-06-24T13:37:17+03:00
Общество

На строительство новой хоккейной арены в Омске «федералы» выделили 5 миллиардов

К новой арене построят дорогу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото:ru.wikipedia.orgФото:ru.wikipedia.org
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Омичей волнует вопрос с возвращением «Авангарда» в родной Омск. Однако это невозможно до того времени, пока у нас в городе не будет построена новая хоккейная арена или реконструирована аварийная «Арена-Омск». Накануне стало известно, что на строительство арены будет выделено 10 миллиардов рублей.

- По поручению Президента России Владимира Путина федеральный центр обеспечивает нам финансирование в размере 5 млрд рублей. Такую же сумму выделяет «Газпром нефть». Теперь важно, чтобы регион, в свою очередь, выполнил свои обязательства. Это касается выделения и формирования земельного участка под возведение объекта, обеспечения его необходимой инфраструктурой, - рассказали в облправительстве.

Для начала в Омске построят новую дорогу по улице 3-я Островская, на ее строительство выделили 900 миллионов рублей. Новая магистраль позволит избежать пробок после окончания хоккейных матчей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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