В ОмГУ не смогли выбрать нового ректора

СЕГОДНЯ 07:22 2019-06-20T07:22:11+03:00

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В минувшую среду 19 июня в Омском государственном университете на конференции выбирали нового ректора. На кресло главного по вузу претендовали два кандидата — заведующий кафедрой государственного и муниципального права Александр Костюков и его коллега с кафедры управления бизнесом и экономической безопасности Роман Смелик. Оба профессоры и оба заведующие кафедрами.

Коллектив вуза не смог выбрать из двух кандидатов. На конференцию от каждого подразделения университета были выдвинуты 172 делегата, на выборы явились 170 человек. Чтобы ректором стал один из заявленных профессоров, ему нужно было получить хотя бы 86 голосов от своих коллег. Но оба получили равное число, причем меньше нужной цифры, - по 51 голосу.

В результате выборы ректора были признаны несостоявшимися.

Срок полномочий нынешнего декана Алексея Якуба истекает 29 июля. На это время Минобразования РФ назначит исполняющего обязанности ректора. Затем выборы должны состояться снова.

ИСТОЧНИК KP.RU