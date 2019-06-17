2019-06-17T11:27:03+03:00
Общество

Полежаев собирается написать книгу об омской политике

Предполагается, что она выйдет из печати в конце 2020 года
Анна МИКУЛА
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Леонид Полежаев собирается систематизировать информацию о политических событиях региона за 25 лет.Леонид Полежаев собирается систематизировать информацию о политических событиях региона за 25 лет.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Экс-глава Омской области Леонид Полежаев собирается написать книгу о деятельности политических органов региона за четверть века. Издание будет приурочено к 25-летию Заксобрания.

– Фонд «Духовное наследие» считает должным обобщить опыт деятельности политических органов Омского Прииртышья и издать его отдельной книгой, – говорится на сайте «Духовного наследия». – Это будет и история и исследование, представляющие интерес для тех, кто интересуется региональной политикой, студентам вузов и тем, кто начинает делать первые шаги в политике. Создан авторский коллектив, который намерен привлечь к этой работе историков, юристов, депутатов всех созывов Законодательного Собрания и муниципалитетов, представители исполнительных органов власти, реально работавших в этих органах в тот период.

Предполагается, что книга выйдет из печати в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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