Полежаев собирается написать книгу об омской политике

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-17T11:27:03+03:00

Предполагается, что она выйдет из печати в конце 2020 года

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Экс-глава Омской области Леонид Полежаев собирается написать книгу о деятельности политических органов региона за четверть века. Издание будет приурочено к 25-летию Заксобрания.

– Фонд «Духовное наследие» считает должным обобщить опыт деятельности политических органов Омского Прииртышья и издать его отдельной книгой, – говорится на сайте «Духовного наследия». – Это будет и история и исследование, представляющие интерес для тех, кто интересуется региональной политикой, студентам вузов и тем, кто начинает делать первые шаги в политике. Создан авторский коллектив, который намерен привлечь к этой работе историков, юристов, депутатов всех созывов Законодательного Собрания и муниципалитетов, представители исполнительных органов власти, реально работавших в этих органах в тот период.

Предполагается, что книга выйдет из печати в конце 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU