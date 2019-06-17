Азиата, пытавшегося пешком перейти границу в Омской области, осудили на 2 года

СЕГОДНЯ 10:34 2019-06-17T10:34:11+03:00

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Иностранец сначала устроил грабеж с применением насилия в Красноярске еще в 2015 году. За это его осудили на 5 лет, но спустя некоторое время его отпустили и депортировали на родину. С этого времени въезд на территорию России ему был запрещен.

Однако мужчина в течение всего 2018 года не раз пытался попасть в Омскую область легально, но пограничники его не пропускали. В апреле этого года азиат вновь попытался попасть в Омскую область – он пересек границу пешком, но его поймали пограничники. Как сообщили в пограничном управлении ФСБ России по Омской области, на мужчину вновь завели уголовное дело, по которому омичу назначили 2 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU