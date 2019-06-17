Омичи прокатились на лодке по затопленным тоннелям метро

СЕГОДНЯ 07:51 2019-06-17T07:51:58+03:00

Правда, скоро и такой возможности не будет – несостоявшуюся омскую подземку зальют бетоном

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Необычный способ попрощаться с так и не запущенным в Омске метрополитеном придумали местные жители. Несколько отчаянных горожан все-таки смогли прокатиться на нем и даже бесплатно. Они устроили заплыв по затопленным тоннелям на лодке, путь себе освещали фонариками.

Фото происходящего выложили в социальные сети. Большинство комментаторов положительно восприняли идею.

– Первое в мире венецианское метро с гондолами и гондольерами – норм тема для развития туризма, – пишет Константин Сизов.

– Давайте запустим в метро корабль, и будет у нас подземный водный трамвайчик, – предлагает Дмитрий Куров.

Впрочем, скоро и такой возможности прокатиться под землей без пробок у омичей не будет, в ближайшее время тоннели зальют бетоном. Сейчас ищут подрядчиков, которые займутся консервацией.

ИСТОЧНИК KP.RU