Омичи прокатились на лодке по затопленным тоннелям метро
Необычный способ попрощаться с так и не запущенным в Омске метрополитеном придумали местные жители. Несколько отчаянных горожан все-таки смогли прокатиться на нем и даже бесплатно. Они устроили заплыв по затопленным тоннелям на лодке, путь себе освещали фонариками.
Фото происходящего выложили в социальные сети. Большинство комментаторов положительно восприняли идею.
– Первое в мире венецианское метро с гондолами и гондольерами – норм тема для развития туризма, – пишет Константин Сизов.
– Давайте запустим в метро корабль, и будет у нас подземный водный трамвайчик, – предлагает Дмитрий Куров.
Впрочем, скоро и такой возможности прокатиться под землей без пробок у омичей не будет, в ближайшее время тоннели зальют бетоном. Сейчас ищут подрядчиков, которые займутся консервацией.
ИСТОЧНИК KP.RU